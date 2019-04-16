В пасхальные дни порядок будут охранять полицейские, вооруженные автоматами

В дни пасхальных праздников поддерживать порядок в населенных пунктах и на дорогах страны будут сотни полицейских. В крупных городах патрули будут вооружены автоматами. Пасхальные ярмарки будут обнесены бетонными заграждениями.

Дорожная полиция планирует проведение нескольких рейдов, направленных на выявление водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пасха считается временем повышенного риска возникновения ДТП, поскольку за руль чаще садятся нетрезвые водители, а также люди предпринимают поездки на далекие расстояния. Кроме того, в связи с хорошей погодой ожидается увеличение количества мотоциклистов, которые относятся в дорожном движении к группе повышенного риска.