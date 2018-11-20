В Парламенте состоялась координационная встреча представителей оппозиции

В Палате депутатов во вторник в первой половине дня прошла встреча представителей пяти оппозиционных партий - Гражданской демократической партии, Пиратов, Христианско-демократической партии, движения Старосты и независимые и TOP 09 - с целью скоординировать свои действия перед пятничным заседанием нижней палаты законодательного собрания, во время которого пройдет голосование о вотуме доверия действующему правительству. Глава оппозиционной партии Свобода и прямая демократия Томио Окамура от участия в дискуссии отказался, заявив, что лично он правящий Кабинет не поддержит, однако ни в каких консультациях по этому поводу он не нуждается.

Координировать между собой дальнейшие шаги намерены также депутаты от Коммунистической партии. Из недавних высказываний председателя Войтеха Филипа, однако, следует, что коммунисты Андрея Бабиша поддержат. Премьер во вторник лично присутствовал на заседании фракции Компартии.

Для выражения вотума недоверия необходимы голоса 101 депутата. Законодатели от шести оппозиционных партий занимают в Парламенте 92 кресла.