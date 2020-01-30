Архив передач

В парламент Чехии стремился попасть вооруженный мужчина

Лорета Вашкова
30-01-2020
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В здание нижней палаты парламента Чехии, где проходило заседание депутатов, в первой половине дня в четверг стремился попасть 31-летний мужчина, вооруженный двумя ножами и телескопической дубинкой. Он угрожал полицейским, дежурившим у главного входа, и был вовремя обезврежен.

В ходе инцидента никто не был ранен, информировала полиция в своем аккаунте в Тwitter. Спикер палаты депутатов Радек Вондрачек сообщил о том, что парламенту, видимо, придется извлечь из случившегося урок и принять соответствующие меры безопасности во избежание подобных случаев.

 
 
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