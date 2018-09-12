В Париже открылась выставка выдающегося чешского художника Альфонса Мухи

Эва Туречкова
12-09-2018
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В Париже в среду открывается выставка, посвященная творчеству чешского художника Альфонса Мухи. В последний раз произведения Мухи выставлялись во французской столице сорок лет назад. Экспозиция расположена в Музее в Люксембургском саду.

На рубеже 19-го и 20-го веков Муха задавал тон парижскому стилью модерн, а также своему собственному, который так и назывался - «стиль Мухи». Выдающийся чешский художник создавал театральные костюмы, афиши, а по просьбе ювелира Жоржа Фуке - даже украшения. Муха в буквальном смысле покорил Париж.

В центре его произведений - фигуры грациозных женщин, вписанные в орнаментальную систему из цветов и листьев, символов и арабесок.

 
 
 
 
 
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