В Пардубицком крае нашли клад золотых монет времен Тридцатилетней войны

60 золотых монет были обнаружены на лугу возле поселка Кралики в Пардубицком крае. Сегодня археологи официально сообщили о находке на пресс-конференции. Монеты Венгрии, Османской империи, Польши и Нидерландов были спрятаны в кожаном мешке и зарыты на незначительной глубине от поверхности земли.

Ученые полагают, что деньги могли являться платой наемнику или добычей грабителя и были спрятаны в спешке в годы Тридцатилетней войны. После проведения оценки нашедшему будут выплачены причитающиеся 10% стоимости клада.