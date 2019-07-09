В Пардубице съедутся тысячи игроков в шахматы из 57 стран мира

В четверг в г. Пардубице стартует 30 международный фестиваль по игре в шахматы и другим настольным играм в рамках Czech Open. В состязаниях примут участие рекордных 5000 игроков из 57 стран мира.
В этом году введены более строгие правила контроля участников с целью исключения возможности использования во время игры электронных устройств, сообщил директор фестиваля Ян Мазух.
В рамках мероприятия состоится Чемпионат Европы по игре в шахматы среди молодежи. Участников ждет также игра в бридж, шашки, скрэббл, судоку и другие настольные игры.
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