В Пардубице съедутся тысячи игроков в шахматы из 57 стран мира

Эва Туречкова
09-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В четверг в г. Пардубице стартует 30 международный фестиваль по игре в шахматы и другим настольным играм в рамках Czech Open. В состязаниях примут участие рекордных 5000 игроков из 57 стран мира.

В этом году введены более строгие правила контроля участников с целью исключения возможности использования во время игры электронных устройств, сообщил директор фестиваля Ян Мазух.

В рамках мероприятия состоится Чемпионат Европы по игре в шахматы среди молодежи. Участников ждет также игра в бридж, шашки, скрэббл, судоку и другие настольные игры.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 