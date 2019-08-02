В Параде гордости ЛГБТ в Праге примут участие дипломаты 11 стран

Дипломаты 11 стран подтвердили свое участие в Параде гордости, который 10 августа пройдет в чешской столице в рамках фестиваля ЛГБТ-сообщества Prague Pride.
Представители дипмиссий выйдут под лозунгом «Дипломаты за равноправие». Также главы диппредставительств 16 стран – Австрии, Албании, Великобритании, Греции, Дании, Израиля, Испании, Франции, Канады, Кипра, Мексики, Нидерландов, США, Швейцарии и Швеции подписали совместное заявление, в котором выразили поддержку правам и свободам представителей ЛГБТ-сообщества.
В этом году традиционный фестиваль Prague Pride будет проходить с 5 по 11 августа. В его рамках запланировано проведение около 140 мероприятий.
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