В Параде гордости ЛГБТ в Праге примут участие дипломаты 11 стран

Катерина Айзпурвит
02-08-2019
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Дипломаты 11 стран подтвердили свое участие в Параде гордости, который 10 августа пройдет в чешской столице в рамках фестиваля ЛГБТ-сообщества Prague Pride.

Представители дипмиссий выйдут под лозунгом «Дипломаты за равноправие». Также главы диппредставительств 16 стран – Австрии, Албании, Великобритании, Греции, Дании, Израиля, Испании, Франции, Канады, Кипра, Мексики, Нидерландов, США, Швейцарии и Швеции подписали совместное заявление, в котором выразили поддержку правам и свободам представителей ЛГБТ-сообщества.

В этом году традиционный фестиваль Prague Pride будет проходить с 5 по 11 августа. В его рамках запланировано проведение около 140 мероприятий.

 
 
 
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