В память о пожаре в Нотр-Дам пражская смотровая башня окрасится в цвета французского флага

Как сообщает пражская мэрия, вечером 16 апреля Петршинская смотровая башня будет подсвечена в цветах французского флага. Таким способом чешская столица выразит свое скорбь по поводу разрушительного пожара, уничтожившего накануне значительную часть собора Парижской Богоматери.

«Мы выражаем свое сочувствие Парижу! Прага тоже знает, как больно видеть национальный символ охваченным пламенем. Поэтому пожар Нотр-Дам нас трогает особо глубоко», – сообщил мэр Праги Зденек Гржиб.