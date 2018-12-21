В память о погибших шахтерах в субботу зазвучат сирены

В субботу 22 декабря в чешских городах в память о погибших в шахте «ČSM» горняках зазвучат сирены системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Решение об этом было принято премьером Чехии Андреем Бабишом и главой МВД Яном Гамачеком.
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