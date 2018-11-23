В Палате депутатов состоится голосование о вотуме доверия действующему правительству

В Палате депутатов в пятницу, 23 ноября, состоится голосование о вотуме доверия действующему правительству, которое иниициировали шесть оппозиционных партий – гражданские демократы, христианские демократы, Пиратская партия, TOP 09, движения STAN и «Свобода и прямая демократия» (SPD). В целом они занимают в палате 92 кресел, однако для перевеса им необходимо набрать минимум 101 голос.

Правительство поддержит движение ANO, которое возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш, а также коммунисты. Партнер по коалиции в лице представителей Чешской социал—демократической партии (ČSSD) в ходе голосования покинут зал.

Поводом для проведения голосования о вотуме доверия Кабмину стал репортаж, снятый скрытой камерой. В нем сын премьера Андрей Бабиш обвиняет сотрудников своего отца в том, что его вопреки его воле держали в Крыму из-за расследования дела «Гнездо аиста», связанного с подозрением в злоупотреблении евродотациями.

Премьер обвинения отвергает, утверждая, что сын страдает шизофренией и должен находиться под контролем. Расстройство психики Бабиша-младшего в чешских СМИ неоднократно ставили под сомнение.