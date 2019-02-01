В Палате депутатов развернулись горячие дебаты по поводу выдворения иностранцев

Лорета Вашкова
01-02-2019
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Горячие дебаты развернулись в пятницу в Палате депутатов в ходе обсуждения отмены повторного судебного разбирательства, касающегося выдворения иностранцев из Чехии. Народные избранники отреагировали на речь Любомира Волного от движения «Свобода и прямая демократия» (SPD), который в связи с рассматриваемой новеллой подверг резкой критике ЕС, стуком по скамьям.

Депутаты обсуждали выдвинутую правительством новеллу о пребывании иностранцев, во втором чтении, обсуждение было преждевременно прервано. Вольны заявил, что «Европейский союз – это кафковский мир, создающий супертоталитаризм», а также присовокупил, что «ЕС означает разрушение Европы в будущем».

Министр внутренних дел Ян Гамачек по поводу предостережения, прозвучавшего из уст членов SPD относительно угрозы криминальной деятельности и терроризма со стороны мигрантов, отметил, что «SPD пугает людей и последним обвиняемым в терроризме в Чехии стал пенсионер Яромир Балда, симпатизант движения SPD, возглавляемого Томио Окамурой».

Лорета Вашкова
01-02-2019
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