В Палате депутатов идет обсуждение проекта государственного бюджета

В Палате депутатов проходит заседание, главным пунктом которого является дисскусия о проекте бюджета на 2020 г. В первой половине дня в парламент прибыл также президент Милош Земан, чтобы, согласно сложившейся традиции, лично присутствовать на обсуждении.

Президент озвучил свое намерение поддержать кабинет министров и бюджет с предполагаемым дефицитом в 40 миллиардов крон. Если в документ не будут внесены существенные изменения, Земан, по своим словам, готов поставить под предложение свою подпись.

Тем не менее, глава государства ранее подверг критике щедрую поддержку проектов по созданию возобновляемых источников электроэнергии, а также чрезмерно высокую численность занятых в государственном секторе.