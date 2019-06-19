В палате депутатов ЧР вновь разгорелся спор об оплате социальных услуг

Ирина Ручкина
19-06-2019
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Уже в четвертый раз за 2019 год в палате депутатов Чешской Республики разгорелся спор на тему оплаты социальных услуг. Представители оппозиционных партий (в первую очередь партия гражданских демократов и христианских демократов) подвергли критике решение правящего движения ANO, которое на оплаты в социальной сфере выделило один миллиард крон (около 40 миллионов евро) вместо обещанных двух миллиардов. Наибольшей критике подверглась министр труда Ян Малахова (от партии социал-демократов), которая, однако, отстаивала решение правительства.

Дискуссия длилась почти 2,5 часа, однако депутатам не удалось прийти к какому-либо решению. Партия христианских демократов попыталась добиться того, чтобы до конца июня на социальные выплаты было выделено обещанная сумма в два миллиарда, однако это требование не получило достаточной поддержки.

 
 
 
 
 
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