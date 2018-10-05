В ответ на фотографии цыган с рабочих мест президент Земан заявил, что работает лишь 10% из них

Президент Милош Земан не пересмотрел свое заявление о тунеядстве цыган после акции в Facebook, где возмущенные члены цыганской общины Чехии выложили фотографии со своих рабочих мест.

«В результате моих поездок по так называемым районам социального исключения я пришел к выводу, о котором мне также сообщали старосты и другие представители местной администрации, что 90% цыган в этих регионах не работает. Я рад, что получил фотографии от оставшихся 10% и благодарю за них», – подчеркнул глава страны.

Ранее в ходе поездки по Оломоуцкому краю Милош Земан заявил, что в годы социализма «цыгане должны были работать; в основном работали землекопами, а если отказывались работать, то считались тунеядцами и попадали за решетку». Слова главы ЧР осудили цыганские организации и правозащитники.