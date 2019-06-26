В отношении к правительству чешское общество разделилось на два равных лагеря

В своем отношении к кабинету Андрея Бабиша чешское общество разделилось на два практически равных лагеря. Если бы в данный момент проводилось голосование, то 47% выразили бы недоверие правительству, а 46% его бы, наоборот, поддержали. Такие данные публикует агентство Median, которое провело опрос общественного мнения по заказу «Чешского Радио».

Попытки объявить кабинету Бабиша парламентский вотум недоверия, которые предпринимают оппозиционные партии, поддерживает около половины респондентов и приблизительно столько же выступает против. Среди тех, кто не доверяет действующему правительству, преобладает электорат гражданских демократов, христианских демократов, ТОР-09, STAN и «пиратов». Среди сторонников кабинета — граждане, голосующие за ANO, компартию и SPD.