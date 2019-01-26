В Остравском университете состоится день открытых дверей

Эва Туречкова
26-01-2019
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В университете г.Острава пройдет день открытых дверей. Посетители смогут осмотреть все шесть факультетов, а также получить бесплатную консультацию по выбору подходящей специальности. В рамках мероприятия, запланированного на 8 и 9 февраля, состоятся беседы с преподавателями, просмотр документальных фильмов. Для посторонних откроется также Институт физиологии и патофизиологии, сообщил пресс-секретарь университета Адам Соустружник.

В настоящее время в университете г. Острава учатся около 10 000 студентов, 7 % из них - иностранцы. Обучение ведется по более чем 350 учебным программам и 134 дисциплинам.

 
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