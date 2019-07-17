В Остраве в 18-й раз открывается музыкальный фестиваль Colours of Ostrava

С 17 по 21 июля в промышленном комплексе Долни Витковице (Острава) будет проходить музыкальный фестиваль Colours of Ostrava. На церемонии открытия выступит чешская группа Buty. На 24 открытых площадках и в концертных залах зрители смогут увидеть выступления 120 местных и иностранных групп и исполнителей.

Помимо музыкальной части, в рамках фестиваля пройдет дискуссионный форум Meltingpot, на котором выступит 150 спикеров из 24 стран мира. Также в программе театрализованные представления, воркшопы, кинопоказы, художественные выставки. Среди гостей Colours of Ostrava - датская певица MØ и британская группа Florence + The Machine.