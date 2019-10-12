В Остраве после реконструкции открывается Дом искусства

Спустя пять месяцев в г. Острава снова открывается Дом искусства. В здании, числящемся в списке архитектурного наследия Чехии, стартуют пять выставочных проектов. Представленные экспонаты относятся к искусству XVI – XX вв., сообщила пресс-секретарь Галереи изобразительного искусства в Остраве (GVUO) Яна Малашек Шрубаржова.

Посетители смогут познакомиться, например, с творчеством художника и скульптора Отто Гутфройнда, яркого представителя чешского кубизма, а также с десятками работ Рудольфа Сикоры, в которых явно прослеживается увлеченность автора экологией. Картины создавались с 70-х годов прошлого века.

В здании Дома искусства проводилась реконструкция с целью вернуть ему облик 1926 года. Все реставрационные работы будут завершены к весне будущего года.