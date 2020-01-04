Архив передач

В Остраве отремонтируют центр для бездомных

Ирина Ручкина
04-01-2020 oбновлено
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В этом году благотворительная организация в городе Острава завершит реконструкцию центра для бездомных — Дома милосердия св. Бенедикта Лабра. Центр обычно посещают люди, которые не пользуются услугами приютов и общежитий. По словам директора Мартина Пражака, центр будет работать в будние дни, а в случае морозов и в выходные.

«Реконструкция уже началась, в прошлом году были проведены работы по сносу старого здания, в настоящее время проводится тендер на выбор строительной компании, которая могла бы завершить работы к концу этого года», — сообщил Мартин Пражак. Стоимость нового здания составит не более 18 миллионов крон (около 710 тысяч евро), из собственных средств благотворительная организация оплатит около двух-трех миллионов крон, остаток суммы будет покрыт за счет субсидий Европейского Союза.

 
 
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