В оссуарии Центральной Чехии обнаружили останки, возможно, принадлежащие гуситам, павшим в битве у Липан

Сотрудники медицинского факультета Карлова университета обнаружили в оссуарии поселка Жегунь в Центральной Чехии кости, принадлежавшие воевавшим в этих местах гуситам. Речь может идти о павших в битве у Липан 30 мая 1434 г., в ходе которой радикальные гуситы (табориты и «сиротки») потерпели поражение от католиков.

Группа специалистов в области истории медицины начала работу в костехранилище в 2017 г., изучая характер повреждения скелетов с точки зрения использованного оружия. Десять черепов было передано в клинику радиодиагностики Карлова университета, где ранения были воспроизведены в трехмерном формате. Радиологи Познани (Польша), которым был предоставлен образец костной ткани, установили, что в 95-процентной вероятностью ранения были нанесены в период с 1408 по 1458 г. Чешские ученые полагают, что в Жугунь могли попасть раненые и убитые в битве у Липан, которая произошла в 30 км от города.

Оссуарий в поселке Жегунь, неподалеку от Колина, был создан в XVIII в. после эксгумации останков людей, погибших во время войн и эпидемий и захороненных в братских могилах.