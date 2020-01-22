В Орлицких горах начались гонки на собачьих упряжках

В поселке Дештне в Орлицких горах начались этапные соревнования собачьих упряжек «Шедивачкув Лонг». В гонках, которые проходят уже в 24-й раз, принимает участие более ста упряжек из десяти стран Европы и около 700 ездовых собак, сообщил агентству ЧТК директор мероприятия Павел Кучера. Организаторы не считают в этом году условия проведения соревнования наилучшими, поскольку выпало слишком мало снега. Соревнования продлятся до субботы, 25 января.

История названия связана с трагическим случаем: в 1997 г., когда соревнования были еще новинкой, сибирский хаски Шедивак убежал и был застрелен неизвестным в отдаленной деревне. С тех пор гонки носят его имя – «Шедивачкув Лонг», или «Лонг Шедивака».