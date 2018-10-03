В опровержение слов президента сотни цыган выложили фотографии со своих рабочих мест

Члены цыганской общины Чехии, возмущенные словами президента о том, что цыгане предпочитают оставаться безработными, выложили в Facebook сотни фотографий, на которых они запечатлены во время работы, сообщает организация Romea.

На фотографиях изображены госслужащие, медсестры, каменщик, шеф-повар, мясник, официантки, менеджер магазина, кладовщик, рабочие и водители. Некоторые из цыган, принявших участие в Интернет-акции, работают в Великобритании, Ирландии, Германии.

На прошлой неделе Милош Земан, совершавший поездку по Оломоуцкому краю, в ходе выступления в одном из поселков заявил, что в годы социализма «цыгане должны были работать; в основном работали землекопами, а если отказывались работать, то считались тунеядцами и попадали за решетку». Слова главы ЧР осудили цыганские организации и правозащитки.