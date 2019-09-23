В оломоуцкой «Ночи ученых» примут участие факультеты, Научно-технический парк и больница

Лорета Вашкова
23-09-2019
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В рамках международного фестиваля «Ночь ученых», который одновременно состоится в ряде европейских городов в пятницу, 27 сентября, в Оломоуце будут проходить комментированные экскурсии, в том числе в обычно недоступных для посещений местах, эксперименты и лекции в вузах.

Участники мероприятия, призванного популяризировать науку, смогут пройти квесты, принять участие в воркшопах и ознакомиться с работой специалистов и врачей на большинстве оломоуцких факультетов, в Научно-техническом парке Университета им. Палацкого, в так называемой Крепости познания и факультетской больнице города.

«Каждый сможет найти себе тему по душе, ряд мероприятий рассчитан на семейную аудиторию», – сообщили организаторы мероприятия.

 
 
 
 
 
 
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