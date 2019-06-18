В Оломоуце пройдет летняя школа чешского языка для иностранцев

Философский факультет университета г. Оломоуц организует и в этом году Летнюю школу славянских исследований, в рамках которой иностранные студенты займутся интенсивным изучением чешского языка. Мероприятие проходит в 33-й раз. В прошлом году в нем приняли участие 97 студентов из 24 государств. Участников курсов ждет сопроводительная программа в виде соревнований по велосипедному спорту, лекции по чешской поэзии, показ чешских фильмов, фольклорный вечер а также познавательные поездки в другие города страны.