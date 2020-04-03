В Оломоуце находятся на карантине десятки иностранных студентов

В г. Оломоуц подтвержден коронавирус у 28 иностранных студентов университета им. Палацкого. 73 других находятся на карантине, у всех были сделаны тесты на Covid-19. Руководство вуза выделило для них отдельное общежитие. Студентов регулярно снабжают питанием, заботиться о них помогают и англоговорящие добровольцы.

Заболевшие студенты – из числа тех, которые не успели или сами не захотели вернуться в свои страны после закрытия университета. Во всем Оломоуце на данный момент выявлены 144 случая Covid-19.