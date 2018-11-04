В октябре 2018 г. партия ANO вновь победила бы на выборах, набрав 27%

Если бы выборы в парламент проходили в октябре 2018 г., то движение ANO вновь оказалось бы на первом месте, однако с более низким по сравнению с сентябрем результатом – 27% голосов. Такие данные модели Kantar CZ приведены в анализе рейтинга политических партий, составленном по заказу Чешского телевидения.

Поддержка Чешской социал-демократической партии в октябре снизился до 5,5%. «Пираты» сохранили свой сентябрьский показатель 16%. Гражданские демократы (ODS) получили бы 14%. Партия Томио Окамуры SPD набрала бы 7,5%, компартия Чехии и Моравии – 6,5%, христианские демократы – 6,5%, ТОР-09 – 5%.