В Оберстдорфе стартует «Турне четырех трамплинов»

«Турне четырех трамплинов» по прыжкам на лыжах стартует в германском Оберстдорфе. Турнир с полувековой историей является самым престижным соревнованием по прыжкам с трамплина, которое собирает аншлаги на трибунах и бьет рекорды телевизионных рейтингов.
В нынешнем сезоне Турне четырех трамплинов пройдет уже в 67-й раз. Чехию на нем представят Роман Коуделка, Лукаш Глава, Честмир Кожишек и Виктор Полашек. Одним из фаворитов турнира является россиянин Евгений Климов.
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