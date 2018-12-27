В Оберстдорфе стартует «Турне четырех трамплинов»

«Турне четырех трамплинов» по прыжкам на лыжах стартует в германском Оберстдорфе. Турнир с полувековой историей является самым престижным соревнованием по прыжкам с трамплина, которое собирает аншлаги на трибунах и бьет рекорды телевизионных рейтингов.

В нынешнем сезоне Турне четырех трамплинов пройдет уже в 67-й раз. Чехию на нем представят Роман Коуделка, Лукаш Глава, Честмир Кожишек и Виктор Полашек. Одним из фаворитов турнира является россиянин Евгений Климов.