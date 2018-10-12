В Нью-Йорке впервые выставлена партитура Концерта для виолончели Антонина Дворжака

Лорета Вашкова
12-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

В галерее Чешского центра в Нью-Йорке впервые будет выставлена партитура Концерта Си минор для виолончели и оркестра чешского классика Антонина Дворжака.

Рукопись, одолженная Национальным музеем Чехии, будет экспонироваться в США с 13 октября до 9 ноября. Виолончельный концерт композитор написал во время своего трехлетнего пребывания в Нью-Йорке, где он преподавал в Национальной консерватории, а также руководил ею с 1892 по 1895 г.

Выставка устроена по случаю американских гастролей Чешского филармонического оркестра и является Т тематическим продолжением успешной выставки «Русалка», которая проходила в США в феврале 2017 года, сообщили в пресс-отделении Национального музея.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 