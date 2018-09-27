В Нью-Йорке состоится открытие бюста Вацлава Гавела

В четверг, 27 сентября, в рамках празднования столетия образования независимого чехословацкого государства в одном из известнейших и престижнейших университетов США Колумбийском университете будет торжественно открыт бюст первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела. В церемонии примет участие бывший Госсекретарь США, уроженка Праги Мадлен Олбрайт.

Олбрайт также произнесет речь о наследии Гавела и современных глобальных проблемах. Мероприятие является частью ежегодного симпозиума World Leaders Forum, в котором по приглашению Колумбийского университета участвуют государственные деятели, ученые и другие влиятельные и известные люди, которые обсуждают глобальные проблемы и перспективы нашей цивилизации.