В Нью-Йорке состоится открытие бюста Вацлава Гавела

Тимур Кашапов
27-09-2018
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В четверг, 27 сентября, в рамках празднования столетия образования независимого чехословацкого государства в одном из известнейших и престижнейших университетов США Колумбийском университете будет торжественно открыт бюст первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела. В церемонии примет участие бывший Госсекретарь США, уроженка Праги Мадлен Олбрайт.

Олбрайт также произнесет речь о наследии Гавела и современных глобальных проблемах. Мероприятие является частью ежегодного симпозиума World Leaders Forum, в котором по приглашению Колумбийского университета участвуют государственные деятели, ученые и другие влиятельные и известные люди, которые обсуждают глобальные проблемы и перспективы нашей цивилизации.

 
 
 
 
 
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