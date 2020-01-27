В Нью-Йорке и Вашингтоне пройдут мероприятия в честь 75-летия освобождения Пльзеня американскими войсками

Город Пльзень проводит в Нью-Йорке и Вашингтоне «Праздник освобождения». 29 января 2020 г. в Чешском центре в Нью-Йорке состоится масштабная акция на тему «Освобождение города Пльзень американской армией». В программе мероприятия – фотовыставка из архива Patton Memorial Pilsen. Концерты оркестра Pilsner Jazz Band пройдут в зале Bohemian National Hall под патронажем посла Чехии при ООН Марии Хатардовой.

В посольстве Чехии в Вашингтоне откроется выставка рисунков известного художника Иржи Сливы. В обоих городах также пройдут тематические экспозиции, посвященные 75-летию освобождения Пльзеня от нацистов. В подготовке программы принимали участие дипломатические представительства Чехии в США, представители чешских землячеств – членов Bohemian Benevolent Literary Association (BBLA) и Чешские центры.

Пльзень стал одним из последних европейских городов, освобожденных в конце Второй мировой войны армией США. Американские войска вошли в город 6 мая 1945 г.