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В ноябре рейтинг ANO снизился, но партия сохраняет первое место по популярности

Катерина Айзпурвит
22-11-2019
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Как сообщает Центр исследования общественного мнения, в ноябре 2019 г. рейтинг правящей партии ANO несколько снизился, сократившись до 30%. Однако она по-прежнему остается наиболее популярной у избирателей. На втором месте с большим отрывом оказалась оппозиционная партия гражданских демократов, которую поддерживает 14% избирателей. Сразу за ней следуют «пираты» (13,5%).

Компартия Чехии и Моравии и социал-демократы получили по 9%. Христианские демократы могут рассчитывать на поддержку 5,5% избирателей. «Старосты и независимые» улучшили свой показатель по сравнению с предыдущим месяцем до 4%. Рейтинг ТОР-09 остался на уровне 3,5%.

 
 
 
 
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