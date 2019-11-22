В ноябре рейтинг ANO снизился, но партия сохраняет первое место по популярности

Как сообщает Центр исследования общественного мнения, в ноябре 2019 г. рейтинг правящей партии ANO несколько снизился, сократившись до 30%. Однако она по-прежнему остается наиболее популярной у избирателей. На втором месте с большим отрывом оказалась оппозиционная партия гражданских демократов, которую поддерживает 14% избирателей. Сразу за ней следуют «пираты» (13,5%).

Компартия Чехии и Моравии и социал-демократы получили по 9%. Христианские демократы могут рассчитывать на поддержку 5,5% избирателей. «Старосты и независимые» улучшили свой показатель по сравнению с предыдущим месяцем до 4%. Рейтинг ТОР-09 остался на уровне 3,5%.