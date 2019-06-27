В Нове Весели состоится встреча лидера социал-демократов и президента Чехии

Тимур Кашапов
27-06-2019
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Руководство Чешской социал-демократической партии сегодня, 27 июня, на внеочередном заседании обсудит текущую политическую ситуацию в стране. Об этом сообщила пресс-секретарь ЧСДП Барбора Калатова. Еще до заседания вице-премьер и председатель партии Ян Гамачек встретится с президентом Милошем Земаном и обсудит отставку Антонина Станека с поста министра культуры и назначение на эту должность Михала Шмарды.

Пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек подтвердил, что встреча Гамачека с президентом состоится в 17:15 в городе Нове Весели, где президент проводит свой отпуск. Гамачек заявил накануне, что Милош Земан «категорически не исключает» назначение Шмарды. Социал-демократы настаивают на том, чтобы ситуация в Министерстве культуры решилась до воскресенья, 30 июня. Если этого не произойдет, ЧСДП проведет внеочередное заседание президиума партии, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.

 
 
 
 
 
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