В «Ночи отелей» примет участие 155 гостиниц

В «Ночи отелей», которая должна пройти 31 января 2020 года, примет участие 155 гостиниц по всей Чешской Республике. Четвертая по счету акция, инициированная Ассоциацией отелей и ресторанов Чешской Республики, задумана в качестве благодарности жителям чешских городов, являющихся главными туристическими центрами страны за их терпимость. Именно для них приготовлено на 31 января более 2000 гостиничных номеров, которые они могут снять по специальным льготным ценам и провести там ночь с эксклюзивным обслуживанием и комфортом, которые предлагают туристам-иностранцам.

К акции присоединились отели таких чешских туристических городов, как Прага, Карловы Вары, Оломоуц, Чешски Крумлов, Кутна Гора и многих других.