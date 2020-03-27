В ночь с 28 на 29 марта Чехия переходит на летнее время

В последние выходные марта Чехия, как и все другие страны ЕС переходит на летнее время. В 2.00 воскресенья стрелки часов будут переводиться на час вперед, на 3.00. По мнению ряда специалистов, смена времени оказывает негативное влияние на здоровье и психику человека и уже не выполняет свое изначальное предназначение, которое состояло в экономии энергии. Кроме того, в этот период увеличивается количество ДТП.

В 2019 г. депутаты Европарламента поддержали планы по отмене обязательного перехода на летнее время. Однако страны-члены ЕС должны скоординировать свои действия, чтобы не нанести ущерб общему рынку. Проект новых правил предусматривает, что сначала каждая страна решит, какое время она предпочитает, после чего сообщит результаты Европейской комиссии.