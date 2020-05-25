В настоящее время Covid-19 в Чехии болеет 2559 человек

В минувшее воскресенье в Чехии было выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Проверке подверглись 3317 человек (общее количество тестированных пациентов составило более 400 тысяч человек). Всего с момента начала эпидемии в стране было выявлено 9000 зараженных жителей Чехии. 6083 человека вылечились, 315 граждан от Covid-19 скончались. В настоящее время в Чешской Республике насчитывается 2559 больных Covid-19.