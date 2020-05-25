Архив передач

В настоящее время Covid-19 в Чехии болеет 2559 человек

Антон Каймаков
25-05-2020
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В минувшее воскресенье в Чехии было выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Проверке подверглись 3317 человек (общее количество тестированных пациентов составило более 400 тысяч человек). Всего с момента начала эпидемии в стране было выявлено 9000 зараженных жителей Чехии. 6083 человека вылечились, 315 граждан от Covid-19 скончались. В настоящее время в Чешской Республике насчитывается 2559 больных Covid-19.

 
 
 
 
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