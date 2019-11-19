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В населенных пунктах Чехии закрываются обычные отделения банков и остаются только банкоматы

Катерина Айзпурвит
19-11-2019
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Ежегодно в небольших населенных пунктах Чехии закрываются десятки обычных банковских отделений. В таких деревнях и поселках остаются только банкоматы, а другие услуги можно получить только в ближайшем городе или воспользовавшись интернет-банкингом. При этом зачастую в мелких населенных пунктах отсутствуют банкоматы по вкладу наличных, и купюры можно только снимать.

Чешские банки считают выгодным развивать онлайн-услуги и «умные» технологии. Как сообщает пресс-секретарь Коммерческого банка Komerční banka, в 2019 году эта финансовая организация закрыла 20 своих отделений.

 
 
 
 
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