В Национальный музей передадут вещи, принадлежавшие чете Бенеш

Национальный музей получит для своей экспозиции ряд вещей, принадлежавших бывшему чехословацкому президенту Эдварду Бенешу и его жене Хане Бенеш. В среду, 1 мая, в посольстве Чехии в Вашингтоне пройдет праздничная церемония передача этих предметов, в которой примут участие министр культуры Чешской Республики Антонин Станек и директор Национального музея Михал Лукеш.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национального музея Кристина Квапилова. До этого вещи принадлежали потомкам Бенешей и хранились у внучатой племянницы президента Ханы Регины Погловой, которая эмигрировала в США в 1986 году.