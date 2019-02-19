В Национальном театре в Брно состоится премьера новой постановки балета «Лебединое озеро»

Катерина Айзпурвит
19-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Национальный театр в Брно возвращает в репертуар балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро». 19 февраля состоится премьера нового спектакля, в постановке которого использована хореографическая редакция Роберта Страйнера, созданная около двадцати лет назад на основе концепции Мариуса Петипа и Льва Иванова.

Новый облик постановке придают костюмы и декорации. Роль Одетты-Одиллии в премьерном спектакле исполнит солистка миланского театра Ла Скала Мартина Ардуино, партию принца Зигфрида – бывший солист Баварского государственного балета Максим Чащегоров.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 