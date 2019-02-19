В Национальном театре в Брно состоится премьера новой постановки балета «Лебединое озеро»

Национальный театр в Брно возвращает в репертуар балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро». 19 февраля состоится премьера нового спектакля, в постановке которого использована хореографическая редакция Роберта Страйнера, созданная около двадцати лет назад на основе концепции Мариуса Петипа и Льва Иванова.

Новый облик постановке придают костюмы и декорации. Роль Одетты-Одиллии в премьерном спектакле исполнит солистка миланского театра Ла Скала Мартина Ардуино, партию принца Зигфрида – бывший солист Баварского государственного балета Максим Чащегоров.