В Национальном театре состоится премьера новой постановки оперы «Либуше»

Эва Туречкова
14-09-2018
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В пражском Национальном театре в пятницу вечером состоится премьера новой постановки оперы Бедржиха Сметаны «Либуше», приуроченная к 100-й годовщине образования самостоятельной Чехословакии.

В качестве режиссера в данном случае выступил директор первой сцены страны Ян Буриан. «Либуше» входит в постоянный репертуар Национального театра начиная с 1883 года.

 
 
 
 
 
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