В Национальном театре состоится премьера новой постановки оперы «Либуше»

В пражском Национальном театре в пятницу вечером состоится премьера новой постановки оперы Бедржиха Сметаны «Либуше», приуроченная к 100-й годовщине образования самостоятельной Чехословакии.
В качестве режиссера в данном случае выступил директор первой сцены страны Ян Буриан. «Либуше» входит в постоянный репертуар Национального театра начиная с 1883 года.
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