В Национальном парке Чехии пожар уничтожил два здания, являющихся памятниками архитектуры 1930-х гг.

В Национальном парке Чешская Швейцария огонь уничтожил два дома «На Токани», являющихся памятниками культуры. На месте работают десятки пожарных и привлечен вертолет. Здания, принадлежащие частному владельцу, пользовались популярностью у туристов

Пожар вспыхнул рано утром 22 мая, полностью охватив строения. Здания, построенные аристократами Кински, являются образцом архитектуры 30-х гг. ХХ века. Всего в этом месте было возведено шесть построек, две из которых получили статус памятников культуры. Конструкция зданий – кирпич, обшитый деревом, является уникальной для данного региона. По оценке Управления по охране памятников, пожар нанес значительный ущерб культурному наследию.