В Национальном музее покажут редкие документы, включая Мюнхенское соглашение 1938 г.

В Национальный музей в пятницу, 26 октября, будут перевезены редкие документы, связанные с возникновением и историей Чехословакии. К наиболее значимым относятся Мюнхенское соглашение, подписанное 80 лет назад. Документы станут составной частью выставки, которая начнется 28 октября в частично открывающемся после реконструкции главном здании Национального музея.

Коллекция актов, сыгравших принципиальную роль в истории страны и судьбах чехословацких жителей, будет выставлена в истории Чешской Республики впервые по случаю отмечаемого в этом году 100-летия возникновения Чехословакии. Помимо Мюнхенского соглашения, экспонироваться будут декларация, фактически завершившая существование Первой Чехословацкой Республики, которую ее президент Эмиль Гаха подписал под давлением Адольфа Гитлера 15 марта 1939 года,а также Питтсбургское соглашение 1918, проект создания самостоятельного государства чехов и словаков, чехословацкая ратификация Версальского и других мирных договоров, положивших окончание Первой мировой войне.