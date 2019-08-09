В начале сентября истребители ВВС Чехии приступят к охране воздушного пространства стран Балтии

Катерина Айзпурвит
09-08-2019
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С сентября и до конца 2019 г. охрану воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии будут осуществлять ВВС Чешской Республики, а также воздушные силы Дании и Бельгии. Поскольку страны Балтии, входящие в НАТО, не располагают собственными сверхзвуковыми самолетами, их союзники несут там дежурство по очереди.

Задачей истребителей JAS-39C Gripen ВВС Чехии станет поддержание боеготовности в рамках системы Североатлантического альянса NATINAMDS. «Охрана воздушного пространства прибалтийских стран – это выполнение наших союзнических обязательств и подтверждение того, что мы являемся полноценным и активным членом Североатлантического альянса», – подчеркивает министр обороны Чехии Любомир Метнар.

 
 
 
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