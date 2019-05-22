В мясе из Польши вновь выявлена сальмонелла

Эва Туречкова
22-05-2019
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По данным чешского ветнадзора, за последние несколько недель в Чехию поступило 16 тонн польской курятины и мяса индейки, зараженных бактериями сальмонеллы. Мясо попало к конечным потребителям, так как госорганы получили результаты анализов только после истечения срока хранения мяса.

По сообщению Государственной ветеринарной службы, магазинам, продававшим зараженное мясо, было предъявлено требование о проведении анализов польской курятины и мяса индейки на наличие сальмонеллы до попадания продуктов питания на прилавки.

 
 
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