В Музее цыганской культуры встревожены заявлениями лидера Компартии о росте цен на свинину из-за закрытия свинофермы в поселке Леты

Музей цыганской культуры прокомментировал высказывание председателя Компартии Войтеха Филипа, который заявил, что закрытие свинофермы в поселке Леты привело к росту цен на свинину в Чехии. По мнению лидера коммунистов, правительство в 2018 году купило высокоэффективный бизнес за полмиллиарда крон и закрыло его без компенсации, что привело к росту цен на мясо. Филип назвал сделку преступлением.

Представитель Музея цыганской культуры посчитал эти слова «тревожными». В свою очередь, социал-демократы назвали их «отвратительными». «Место бывшего концентрационного лагеря, где были убиты несколько сотен человек, включая десятки детей и младенцев, должно быть благоговейным. Это был правильный шаг со стороны правительства», - говорится в сообщении партии в Twitter.

По словам экспертов, рост цен на свинину в Чешской Республике связан с ростом мировых цен на мясо из-за эпидемии африканской чумы свиней в Китае, который в последние месяцы был вынужден нарастить импорт свиного мяса. Согласно данным Чешского статистического управления, производство свинины в ЧР во втором квартале выросло на 53% до 53 607 тонн. Убой свиней увеличился на 1,3% до 587 700, цены свиней на убой выросли на 13,6%.