В Муниципальном доме открылся XXVI-й международный кинофестиваль Febiofest

В Муниципальном доме чешской столицы открылся XXVI-й международный кинофестиваль Febiofest, который продлится до 29 марта. В ходе торжественного открытия смотра министр культуры Aнтонин Станек вручил награду Kristián за многолетний вклад в равитие кинематографа чешской актрисе Иржине Богдаловой.

Второго "Кристиана" вместо удостоившегося этой награды американского актера и кинорежиссера Питера Фонды, который не смог приехать в Прагу ввиду проблем со здоровьем, принял директор компании Bontonfilm Maртин Палан и дублер Зденек Maгдал.

Фестиваль открылся чешской премьерой последнего фильма с Робертом Редфордом в главной роли, «Старик с пистолетом» американского режиссера и продюсера Дэвида Лоури.