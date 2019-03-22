В Муниципальном доме открылся XXVI-й международный кинофестиваль Febiofest

Лорета Вашкова
22-03-2019
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В Муниципальном доме чешской столицы открылся XXVI-й международный кинофестиваль Febiofest, который продлится до 29 марта. В ходе торжественного открытия смотра министр культуры Aнтонин Станек вручил награду Kristián за многолетний вклад в равитие кинематографа чешской актрисе Иржине Богдаловой.

Второго "Кристиана" вместо удостоившегося этой награды американского актера и кинорежиссера Питера Фонды, который не смог приехать в Прагу ввиду проблем со здоровьем, принял директор компании Bontonfilm Maртин Палан и дублер Зденек Maгдал.

Фестиваль открылся чешской премьерой последнего фильма с Робертом Редфордом в главной роли, «Старик с пистолетом» американского режиссера и продюсера Дэвида Лоури.

 
 
 
 
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