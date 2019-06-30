В Москве открылась ретроспектива Зденека Сверака

В Москве в Новой Третьяковке на Крымском Валу состоялось торжественное открытие ретроспективы кинематографического творчества чешского драматурга сценариста, актера Зденека Сверака. Показ начался с фильма «Коля», снятого в копродукции Чехии, Франции и Великобритании. На открытии лично присутствовал тогдашний главный детский персонаж, представитель Коли Андрей Халимон.

4 июля в 21,30 в Новой Третьяковке состоится показ фильма Зденека Сверака 2017 г. «Босиком по стерне» (Po strništi bos), 5 июля, в пятницу москвичи смогут посмотреть киноленту «Поездка». 12 июля в программу включен фильм «Зияющая синева» (Tmavomodrý svět). Ретроспектива завершится 13 июля кинолентой «Куки возвращается» (Kuky se vrací), сообщает Чешский центр в Москве.