В Москве нацболы напали на посольство Чехии в отместку за демонтаж пражского памятника Коневу

В воскресенье, 5 апреля, группа людей в масках повесила на решетку, огораживающую посольство Чешской Республики в Москве, плакат с надписью «Стоп фашизм!» и забросила на территорию диппредставительства несколько дымовых шашек. На месте никто из нападавших задержан не был.

Ответственность за атаку на чешское посольство взяла на себя незарегистрированная партия «Другая Россия». На своем сайте партия опубликовала следующее заявление: «Уничтожение памятника советскому маршалу – часть общей стратегии европейских государств по пересмотру итогов второй мировой войны. Отрицая заслуги советского народа в деле борьбы с нацизмом, власти Чехии сами встают на путь оправдания нацизма... Нет пересмотру итогов Великой Отечественной войны! Наши танки будут в Праге! Россия – все, остальное – ничто!» По сообщению телеканала «РЕН ТВ», московская полиция занимается поисками нападавших.

Нападение уже осудил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. «На понедельник мы подготовили ноту в Министерство иностранных дел РФ», – сообщил «Чешскому Радио» посол ЧР в России Витезслав Пивонька. Отвечая на вопросы издания Deník N, дипломат подчеркнул: «Мы хотим, чтобы инцидент был расследован, чтобы подобного не повторилось, и чтобы российская сторона обеспечила безопасность чешского дипломатического представительства в Москве согласно Венской конвенции». С момента своего вступления в должность посол Чехии добивается того, чтобы здание посольства охраняли чешские полицейские. В настоящий момент там несет службу лишь один российский полицейский, что, по мнению дипломата, не обеспечивает безопасность в достаточной степени.

Партия «Другая Россия», придерживающаяся ультралевой националистической идеологии, была учреждена в 2010 г. членами запрещенной Национал-большевистской партии. До недавнего времени лидером «Другой России» являлся писатель Эдуард Лимонов, скончавшийся в марте 2020 г.

3 апреля скульптура, изображающая советского маршала Ивана Конева, была убрана с постамента на площади Интербригады администрацией шестого района Праги и перевезена в хранилище. Впоследствии она должна стать экспонатом еще будущего Музея памяти XX века. Против устранения памятника, установленного в 1980 г., выступали чешские коммунисты и президент страны Милош Земан. Россия направила в МИД Чехии ноту протеста. Дочь военачальника Наталия Конева обвинила власти Праги-6, что они воспользовались введенным в стране карантином, решив «избавиться от памятника, не привлекая внимания».

Ранее администрация Праги-6 установила на цоколе монумента информационные таблички, где сообщается об участии маршала в подавлении Венгерского восстания, возведении Берлинской стены и участии в подготовке вторжения 1968 г. Последнее российская сторона категорически отрицает. Также чешские и российские историки по-разному рассматривают роль 2-го Украинского фронта под командованием И. Конева в освобождении Праги. Если в России настаивают на том, что Прагу освободила Красная армия, то чешские исследователи считают, что столица была освобождена в ходе Пражского восстания, и к приходу советских войск немцы уже отступили.