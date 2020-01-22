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В Моравско-Силезском крае выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой

Катерина Айзпурвит
22-01-2020
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Медики Моравско-Силезского края отмечают увеличение количества людей, заразившихся редким вирусом Хантаан, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Если ранее в год появлялся лишь один пациент с подобным диагнозом, за последние месяцы их было выявлено уже шесть.

Симптомы болезни вначале напоминает грипп и сопровождается повышением температуры, однако затем атакует почки и легкие и в случае отсутствия медицинской помощи может привести к летальному исходу. Вирус Хантаан передается человеку от мелких грызунов, прежде всего, полевых мышей.

 
 
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