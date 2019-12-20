В Моравско-Силезском крае проходит траурное мероприятие в память о 13 шахтерах, погибших там год назад

Представители горнодобывающего предприятия OKD, городов и поселков Моравско-Силезского края, премьер-министр Андрей Бабиш, шахтеры, спасатели и родственники жертв собрались на траурное мероприятие в поселке Стонава в память о 12 польских и одном чешском шахтере, погибших 20 декабря 2018 г. в результате взрыва метана в шахте «ЧСМ-Север» рядом с городом Карвина.

В церемонии принимают участие представители Польши, граждане которой работают на чешской шахте. «Катастрофа в Стонаве доказала, что чехи и поляки способны сотрудничать в экстремальной ситуации, требующей самоотдачи и смелости», – говорится в письме, которое направил участникам траурной церемонии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В память о трагедии в центре Стонавы был открыт двухметровый гранитный обелиск в форме слезы, выполненный скульптором Мартином Кухаржем. Памятник освятил епископ Остравы и Опавы Мартин Давид.