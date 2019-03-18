В Моравско-Силезском крае обнаружили останки солдата армии нацистской Германии

Катерина Айзпурвит
18-03-2019
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17 марта в полицию Моравско-Силезского края поступил сигнал об обнаружении в поселке Билова человеческих останков. По утверждению экспертов – это останки немецкого солдата времен Второй мировой войны.

Помимо скелета, были найдены фрагменты униформы, солдатский жетон и котелок. Согласно предварительным данным, солдат погиб от взрыва бомбы. Чешские власти оповестят о находке немецкую сторону.

 
 
 
 
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